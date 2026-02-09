Con todos los recursos disponibles, el gobierno provincial intensifica la búsqueda de Bernabé Navarro

El Gobierno del Chaco continúa desplegando todos los recursos humanos, logísticos y tecnológicos para intensificar la búsqueda de Bernabé Navarro, el hombre de 82 años desaparecido desde el pasado 1 de febrero. La Provincia mantiene comunicación constante con los familiares y refuerza día a día, los operativos terrestres y aéreos en distintos puntos del territorio.

Con la presencia activa del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y el acompañamiento de fuerzas provinciales y nacionales, el dispositivo de búsqueda se sostiene de manera ininterrumpida, con el objetivo de dar con el paradero del vecino desaparecido.

Este domingo por la tarde, el ministro Matkovich, junto al subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Manuel Victoriano Silva, encabezaron un nuevo operativo en la intersección de la Ruta Nacional N°16 y la Ruta Provincial N°4, en la localidad de Quitilipi, como parte del despliegue estratégico integral que se desarrolla en diversas zonas de la provincia.

El operativo especial abarca simultáneamente amplias áreas del centro y sudoeste chaqueño, comprendiendo la Dirección de Zona Metropolitana Oeste, la Dirección de Zona Sáenz Peña y la Dirección de Zona Villa Ángela. Las tareas se extienden desde el destacamento de Orquilla, La Sabana, Haumonia, Charadai y Cote Lai, incluyendo caminos rurales, trazas alternativas y sectores de monte, con especial énfasis en las zonas cercanas al límite interprovincial con Santa Fe.

En el despliegue participan todas las comisarías de las jurisdicciones involucradas, junto a unidades especiales, la División Búsqueda de Personas, División Drones, personal de Investigaciones, Policía Caminera, Policía Rural y móviles destinados al patrullaje intensivo en áreas rurales y de difícil acceso.

En el marco de un trabajo articulado entre Provincia y Nación, se destaca la colaboración permanente de la Policía Federal Argentina, que aporta un helicóptero para tareas de búsqueda aérea, permitiendo ampliar la cobertura territorial. Este recurso fue gestionado por el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero, con el acompañamiento del Ministerio de Seguridad provincial y el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

*MATKOVICH: “NO HAY QUE BAJAR LOS BRAZOS”*

Al respecto, el ministro Hugo Matkovich afirmó:

“No vamos a parar hasta encontrar a Bernabé Navarro. Hemos puesto a disposición todos los recursos del Estado provincial y agradecemos profundamente al Gobernador Zdero quien monitorea en contacto permanente, de cerca, esta búsqueda; a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, por la colaboración de la Policía Federal y el helicóptero que nos permite reforzar la búsqueda aérea en zonas rurales”.

Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad destacó el compromiso del personal policial:

“Quiero agradecer a cada uno de los efectivos que están trabajando incansablemente en esta búsqueda. El mensaje es claro: no hay que bajar los brazos”.

REFUERZO DEL OPERATIVO

Durante la jornada de hoy, las tareas se concentraron especialmente en la zona lindera con la provincia de Santa Fe, abarcando el paralelo 28. Este sector continuará siendo reforzado en la jornada de mañana, tanto con operativos terrestres como aéreos, profundizando los rastrillajes y los controles preventivos.

Finalmente, se solicita a los vecinos y a la ciudadanía en general que, ante cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de Bernabé Navarro, se comuniquen de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.