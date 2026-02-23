Con múltiples actividades, Sáenz Peña se prepara para celebrar sus 114 años

En conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana de este lunes, la comisión organizadora de los festejos por el aniversario de la ciudad de Sáenz Peña, anunció las distintas actividades que tendrán lugar desde el 28 de febrero y durante todo el mes de marzo.

La conferencia estuvo encabezada por el diputado nacional Gerardo Cipolini, quien está a cargo de dicha comisión, acompañado por otras autoridades locales.

Como ya es habitual, los festejos comienzan el 28 de febrero con el festival aniversario en el Mural del Centenario con la actuación de «Los Nocheros» y el 1 de marzo tendrán lugar las actividades protocolares con el izamiento de banderas, acto central y desfile.

LAS ACTIVIDADES

SÁBADO 28 DE FEBRERO

21 horas. Show musical y fuegos artificiales de bajo impacto sonoro en el Mural del Centenario.

DOMINGO 1 DE MARZO

8 horas. Plaza San Martín, acto de izamiento de banderas.

9 horas. Izamiento de bandera de la Ciudad Rotonda Intersección RN N°95 y RN N 16.

9:30 horas. Misa de Acción de Gracias en la Catedral San Roque.

18:45 horas. Arrío del Pabellón Nacional.

19 horas. Acto central y desfile.

VIERNES 6 DE MARZO

10 horas. Emplazamiento cartel hermanamiento con ciudad de Nova Baňa, en avenida 2, esquina 7.

20 horas. Inicio de sesiones del Honorable Concejo Deliberante Municipal (firma de convenio Hermanamiento con Nova Baňa Eslovaquia).

SÁBADO 7 DE MARZO

21 horas. Elección de Reina de Sáenz Peña en el Polideportivo Municipal.

DOMINGO 8 DE MARZO

20 horas. Desfile de carrozas y autos antiguos.

MARTES 10 DE MARZO

19 horas. Emplazamiento de cartel Hermanamiento con Pleven Bulgaria, en calles 14 y 9 (Sociedad Búlgara).

JUEVES 12 DE MARZO

10 horas. Acto donación de escultura en la Unidad Educativa de Gestión Privada N°193 «San Roque».

VIERNES 13 DE MARZO

19:30 horas. Declaración de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la ciudad, en el ex Hotel Sarmiento, avenida 1, entre 4 y 6.

SÁBADO 14 DE MARZO

10 horas. Torneo Provincial de Ajedrez en el Club Social.

21 horas. «Bailable del Aniversario». Organiza Coral Termal.

DOMINGO 15 DE MARZO

19 horas. Maratón, patín, carrera y zumba.

MARTES 17 DE MARZO

19:30 horas. Descubrimiento de placa en el busto de Roque Sáenz Peña, en Calle 7, esquina 12.

VIERNES 20 DE MARZO

20 horas. 80 Aniversario de la Pasarela Inauguración, puesta en valor, música en vivo, artesanos y patio gastronómico.

MIÉRCOLES 25 DE MARZO

20:30 horas. Presentación de película/documental: «Sáenz Peña», en el Cine del Centro Cultural Municipal.

JUEVES 26 DE MARZO

19:30 horas. Reconocimiento al 30° Aniversario de Sala Septiembre