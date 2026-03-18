Con leve ascenso de temperatura, así seguirá el tiempo

El pronóstico para los próximos días.

Tras varios días de inestabilidad en la región, con lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno y leve ascenso de temperatura para los próximos días, en Resistencia y alrededores, con nubosidad variable pero sin lluvias, y llegando al sábado con una máxima de 34°C, con elevada sensación térmica.

En detalle, para este jueves se prevé cielo parcialmente nublado, y vientos leves del este rotando al noreste, con un piso térmico de 22 grados y un techo de 31.

Asimismo, para el viernes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, y mayormente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del noreste rotando al norte. La temperatura oscilará entre 22 grados de mínima y 33 de máxima.

En tanto, para el sábado, el SMN pronostica nubosidad en aumento, con cielo mayormente nublado por la mañana y nublado por la tarde-noche, y ascenso de temperatura: mínima de 24 grados y máxima de 34.

Por último, para el domingo se anticipa tiempo algo inestable, cielo nublado, con 25 grados de temperatura mínima y 31 de máxima.

Fuente:datachaco