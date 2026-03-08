Con la selección del jurado, este lunes inicia el juicio por el crimen de Francovich

Este lunes, comienza el juicio por el crimen del camionero, Fernando Francovich. Lo confirmó el juez técnico, Nelson Pelliza, quien detalló que se avanzará con la conformación del jurado popular que tendrá a cargo el veredicto.

El inicio del proceso judicial está previsto para las 7.30, instancia en la que se elegirá al jurado, en el marco de la causa por el crimen ocurrido en 2023. «Finalizaron las audiencias preliminares previas a la etapa del debate y ahora estamos en la instancia de selección de jurados. Una vez conformado el jurado, la intención es iniciar inmediatamente el juicio», señaló Pelliza.

Así, se prevé que el debate oral y público comenzará el martes. En ese marco, el magistrado sostuvo que, a raíz de las dimensiones de la sala, el número de imputados, sus defensores, y los equipos técnicos, se decidió priorizar el acceso de la prensa; en tanto que la presencia de público será limitada y sólo se permitirá de acuerdo a la cantidad de lugares disponibles.

«La disposición busca garantizar las condiciones de seguridad y el normal desarrollo del juicio, además de asegurar que el jurado pueda desempeñar sus funciones con tranquilidad», precisó el juez y agregó que el juicio podrá seguirse en vivo por la transmisión de los canales oficiales del Poder Judicial.

TESTIGOS

La causa se tramita como homicidio agravado en la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, con cuatro imputados detenidos y procesados: Celestino «Tino» Cárdenas, Carlos Banegas, Mario Andrés «Chony» Giménez y Oscar Alfredo «Poro» Cárdenas.

Así, el magistrado señaló que se espera que alrededor de 35 personas declaren y explicó que se estableció una ventana estimada de tiempo de entre el 9 y 17 de marzo para completar el juicio y conocer el veredicto.

«Las audiencias se realizarán de manera consecutiva, una jornada tras otra, aunque la duración final dependerá del tiempo que demanden los testimonios y de las estrategias de las partes», concluyó.