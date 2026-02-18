Con fuertes críticas a Javier Milei, la CGT confirmó el paro general contra la Reforma Laboral

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) brindó este miércoles una conferencia de prensa clave en su sede de la calle Azopardo para terminar de definir los detalles del paro general convocado contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.
El encuentro con los medios está encabezado por integrantes del triunvirato y autoridades del consejo directivo, quienes tienen la tarea de explicar los motivos de esta cuarta huelga nacional contra la actual gestión.
Solidaridad con Fate y rechazo a la Reforma Laboral
Antes de iniciar los anuncios formales sobre la logística de la medida de fuerza, el secretario de Prensa de la central, Jorge Sola, tomó la palabra para referirse a la grave situación industrial. El dirigente se solidarizó expresamente con los trabajadores de FATE tras confirmarse el cierre definitivo de la fábrica de neumáticos.
Respecto al eje central de la convocatoria, la CGT ratificó su postura intransigente: «Nos oponemos a la reforma laboral porque es inconstitucional», sentenciaron, argumentando que el proyecto vulnera derechos adquiridos básicos.
Libertad de acción para marchar
Uno de los puntos más tensos de la jornada fue la definición sobre la presencia en las calles. La conducción sindical buscó ordenar su posición interna tras recibir fuertes críticas de los sectores de izquierda y los gremios más combativos, que cuestionaron la decisión original de realizar un paro «dominguero» sin movilización al Congreso.
Finalmente, tras una reunión de urgencia realizada de manera virtual, la cúpula cegetista resolvió otorgar «libertad de acción» a los sindicatos que deseen movilizarse por su cuenta.
En este contexto, los sectores nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos —que agrupa a gremios de la CGT y de las dos CTA— ya confirmaron que marcharán hacia el Congreso durante la jornada del jueves para rechazar el proyecto en las calles mientras los diputados debaten en el recinto.