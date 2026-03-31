Con el 42,2%, el Gran Resistencia sigue siendo el segundo distrito con mayor nivel de pobreza

Sólo es superado por Concordia, con el 49,9%. En el segundo semestre del 2025 registró una caída de 5,9 puntos. La indigencia llegó al 13,2%.

El Gran Resistencia registró un nivel de pobreza del 42,2% en el segundo semestre del 2025, y afectó a casi 180.500 personas, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el área metropolitana del Chaco se ubicó muy por encima del promedio nacional, que tuvo un índice del 28,2%, y se mantuvo como el segundo conglomerado urbano con mayor nivel de pobreza del país, sólo superado por Concordia, con el 49,9%.

No obstante, la pobreza en el Gran Resistencia cayó 5,9 puntos porcentuales respecto del primer semestre del 2025, cuando había sido del 48,1%.

Además, se retrajo 18,6 puntos porcentuales en comparación con la segunda mitad del 2024 (en ese período había marcado 60,8%).

En tanto, la capital chaqueña se posiciona como la de mayor nivel de pobreza en la región, frente a Corrientes, que tiene 31,3%; Formosa, con el 27,9%, y Posadas, que registra un 27,3%.

Por otra parte, la indigencia se ubicó en el 13,2% en el segundo semestre del 2025, con una caída de 2,3 puntos porcentuales respecto del semestre anterior (en la primera mitad del añoa había sido del 15,5%.

Por otro lado, a nivel regional, la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia.

Mientras que la incidencia de la indigencia fue de un 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% para Noreste, 3,8% para Noroeste, 6,2% para Pampeana y 4,0% para Patagonia.

fuente:datachaco