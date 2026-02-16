lunes, febrero 16, 2026
CONTACTO
InicioPROVINCIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Con ascenso de temperatura, así seguirá el tiempo en el Chaco

El pronóstico para lo que resta del fin de semana largo de Carnaval.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo inestable, húmedo y muy caluroso en Resistencia y alrededores para los próximos días, con probabilidad de algunas tormentas aisladas, y con ascenso de temperatura, llegando al martes con una máxima de 37 grados, con elevada sensación térmica.

En detalle, para este lunes -feriado nacional de Carnaval- se prevé tormentas aisladas durante todo el día, y vientos leves del noreste rotando al este, con un piso térmico de 24 grados y un teccho de 35.

Asimismo, para el martes -segundo día de Carnaval- se espera tormentas aisladas por la madrugada, y luego cielo mayormente nublado, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 25 grados de mínima y 37 de máxima.

En tanto, para el miércoles se anticipa tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y muy caluroso, con 35 grados de temperatura mínima y 36 de máxima.

Por último, para el jueves, el SMN pronostica cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 26 grados y una máxima de 38.

fuente:datachaco

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web