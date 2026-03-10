Con anuncio de lluvias y tormentas, así seguirá el tiempo en el Chaco

Las condiciones de tiempo siguen muy inestables en la región, y se anuncian lluvias y tormentas -algunas fuertes- para los próximos días en Resistencia y alrededores, mejorando paulatinamente a partir del jueves, con ambiente caluroso y húmedo, con temperaturas máximas en torno a los 32 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En ese marco, para este miércoles se esperan tormentas aisladas por la madrugada, luego tormentas -algunas fuertes por la mañana, y nuevamente tormentas aisladas hacia la noche, con vientos leves del este rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.

Asimismo, para el jueves se prevé cielo mayormente nublado, probables chaparrones, y vientos leves del sur, con un piso térmico de 20 grados y un techo de 32.

En tanto, para el viernes, el SMN pronostica tiempo mejorando, con cielo mayormente nublado, y similares valores térmicos, de entre 20 y 32 grados.

Por último, para el sábado se anticipa cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, con 21 grados de temperatura mínima y 35 de máxima.

