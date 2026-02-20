Comienza el pago de la ayuda escolar: cuando y cuánto se cobrará por hijo

El beneficio corresponde al ciclo lectivo 2026 y será acreditado hoy para trabajadores de la administración pública provincial, con montos diferenciados en casos de hijos con discapacidad.

Este viernes se acreditará la ayuda escolar correspondiente al año 2026. El beneficio estará disponible a partir de las 21 y esta destinado a acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo.

La medida alcanza a los trabajadores de la administración pública provincial e implica un monto de 31.000 pesos por hijo. En los casos de hijos con discapacidad, el importe será de 124.000 pesos, reafirmando el compromiso del Estado con la inclusión y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Desde el Ejecutivo señalaron que este pago forma parte de una política sostenida de respaldo al ingreso familiar, orientada a aliviar los gastos vinculados al comienzo de clases, como la compra de útiles, indumentaria y otros elementos esenciales para la educación de niños y adolescentes.

Asimismo, destacaron que la acreditación del beneficio permitirá brindar previsibilidad a los trabajadores y facilitar la organización de la economía familiar en un momento clave del año.