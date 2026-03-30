Comenzó la subasta pública de bienes del Estado provincial: se ofertan 36 vehículos

El Gobierno del Chaco lleva a cabo una nueva subasta pública de bienes del Estado provincial, en la que se ofrecen 36 vehículos oficiales fuera de uso, pertenecientes a distintos organismos y ministerios.

La actividad se desarrolla en el CEF Nº 1 de Resistencia, ubicado sobre avenida Lavalle al 700, a partir de las 9.30, y para participar solo será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por otro lado, cabe mencionar que los vehículos que se pondrán a la venta corresponden a unidades fabricadas entre 2010 y 2023, y se seleccionaron aquellos que pueden ser reparados y reutilizados, pero que ya no resultan operativos para el Estado.

DESTINO DE LOS FONDOS

La secretaria de la Gobernación, Carolina Meiriño, explicó que el objetivo de estas subastas es convertir bienes estatales en desuso en recursos para políticas públicas. Según detalló, con lo recaudado en ediciones anteriores se financiaron diversas compras de bienes y obras, como la refacción integral del centro de salud de Villa Río Negro. Además, anunció que iniciarán las obras en el centro de salud de Santa Polonia. «Se trata de transformar lo que estaba tirado, en desuso o abandonado, en posibilidades y en futuro para la comunidad», afirmó.

SUBASTAS ABIERTAS AL PÚBLICO

La funcionaria destacó que la provincia viene impulsando una política de subastas abiertas, con el objetivo de ampliar la participación. «Antes, las subastas estaban orientadas a grupos muy reducidos. Nosotros quisimos darles un giro y abrirlas para que cualquier ciudadano pueda participar», explicó.

En ese marco, indicó que la provincia ya realizó 22 subastas, pero a partir de la actual gestión se amplió la participación y concurrencia, y se logró una recaudación superior a la registrada en años anteriores.