Este lunes, comenzó el juicio por el crimen de Fernando Francovich, en 2023. A casi tres años del asesinato, el juez técnico, Nelson Pelliza dio las instrucciones iniciales y luego de consensuar con el tribunal, el juicio pasó a cuarto intermedio, hasta este martes, cuando se prevé que tanto la Fiscalía, como la querella y la defensa de los imputados den sus alegatos de apertura.

Está previsto que el debate oral cuente con presencia de público limitada y alrededor de 35 personas que declaren. En ese marco, la duración estimativa para el veredicto del jurado popular es el 17 de marzo.

En ese sentido, la causa se tramita como homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los imputados, detenidos y procesados son: Celestino «Tino» Cárdenas, Carlos Banegas, Mario Andrés «Chony» Giménez y Oscar Alfredo «Poro» Cárdenas.

«Las emociones son bastante raras. Desde el primer momento, el objetivo fue hacer todo para que llegue la Justicia, para que se haga Justicia y para que la verdad salga a la luz», señaló Mónica Corniali, la madre de Fernando Francovich, en la previa al inicio del juicio.

La mujer relató que «es la peor parte, pero también la mejor, porque se tiene que condenar, para que sea justicia, a estas cuatro personas detenidas y que sea cadena perpetua, condena máxima».

