Colonia Benitez: Rescataron a un yacaré que estaba en la pileta de una vivienda

Lo que parecía una noche tranquila en el barrio San Andrés de Colonia Benítez terminó con un operativo muy particular: un yacaré de gran tamaño nadaba en la pileta de una vivienda.

Tras el aviso del propietario, intervino el sargento Germán Franco, especialista en Ofidiología, quien confirmó que se trataba de un yacaré overo (Caiman latirostris) de aproximadamente 1,80 metros de longitud.

Con técnica, preparación y serenidad, se logró la captura segura del ejemplar, sin lesiones para el personal interviniente ni para el animal.

Posteriormente, fue trasladado al centro de rescate «Naturaleza Reptil», donde permanecerá a resguardo hasta su liberación en su hábitat natural.

Ante este tipo de situaciones, piden mantener la calma y comunícarse de inmediato al 911, para que personal especializado intervenga de manera segura.

fuente:datachaco