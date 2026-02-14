Colegios y Consejo de abogados ratifican sistema de mandatos y repudian toda expresión agraviante hacia sus consejeros

Los Colegios de Abogados de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial del Chaco y el Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción, ratifican la plena vigencia y actualidad de los acuerdos interinstitucionales celebrados en los años 1984 y 2024, los cuales constituyen una construcción democrática sostenida en el tiempo, orientada a garantizar una representación equilibrada, federal y genuina de la abogacía chaqueña ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco. Dichos acuerdos no solo mantienen su fuerza normativa, sino que continúan siendo un instrumento válido y necesario para fortalecer la calidad institucional y la confianza pública en los procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales con participación esencial del estamento de la abogacía.

En ese marco, se expresa la ratificación expresa de la actuación desarrollada por la Consejera representante del Interior, así como el acompañamiento brindado por el Consejero representante de la Capital en la última sesión donde debieron resolver un concurso relativo a dos cargos de la Segunda Circunscripción Judicial, en un accionar armónico y coherente con los compromisos asumidos por las instituciones de la abogacía organizada siguiendo sin dudar el mandato otorgado por el Colegio de esa Circunscripción. Tal proceder refleja el respeto por los consensos alcanzados y por la finalidad esencial de dichos acuerdos: asegurar que la representación de la abogacía responda efectivamente a las realidades locales y a las necesidades del ámbito jurisdiccional en el que habrá de desempeñarse la persona propuesta.

Asimismo, se insta al pleno respeto de la legitimidad del voto de la abogacía, expresión directa de la voluntad democrática de cada circunscripción judicial respecto del cargo a concursar. El principio de representación territorial no constituye una mera formalidad, sino una garantía sustantiva de participación y de equilibrio institucional, que ha demostrado su valor tanto para hacer escuchar la voz de la abogacía local al cargo a ser seleccionado, como para incorporar la valoración real e inmediata de los postulantes a partir de la intervención de la entidad profesional de la abogacía cercana al conocimiento de esos postulantes.

Los Colegios y Consejos firmantes manifiestan, además, su más enérgico repudio frente a cualquier ataque, descalificación, presión o amenaza —explícita o implícita— que pudiera dirigirse contra el ejercicio profesional de la abogacía o contra la labor institucional de quienes integran el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento en representación de la abogacía. Corresponde recordar que los consejeros y consejeras gozan, en el ejercicio de sus funciones, de las indemnidades e inmunidades propias de los legisladores en relación con sus opiniones y votos, garantía esencial para el libre y responsable desempeño de sus mandatos.

Finalmente, se formula un llamado a la prudencia, al diálogo institucional y al fortalecimiento de los canales orgánicos de expresión. Las inquietudes, observaciones o disensos propios de la vida democrática y sus mecanismos representativos en el marco del funcionamiento del estamento de la abogacía representada en el Consejo de la Magistratura pueden ser más idóneamente canalizados a través de los Colegios y Consejo de la circunscripción judicial correspondiente al cargo en tratamiento, preservando así el respeto mutuo, la convivencia institucional y el objetivo común de mejorar la representación y la calidad democrática del sistema de selección de magistrados.