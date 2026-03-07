Colapinto reconoció un arranque complicado, aunque aseguró que tienen «una idea» de dónde están los problemas

Después de una pretemporada con buenos augurios, el inicio del Gran Premio de Australia dejó a Alpine muy lejos de dónde querían estar, en una clasificación que dejó al argentino en el 16° puesto y a su compañero de equipo apenas dos ubicaciones por delante, sin poder meterse en Q3.

Tras una larga espera, la temporada 2026 de la Fórmula 1 se puso en marcha con el Gran Premio de Australia. Allí, las expectativas de los hinchas argentinos estaban colocadas en la performance de Franco Colapinto en la clasificación, luego de una pretemporada de pruebas que dejó buenos augurios para Alpine. Sin embargo, el bonaerense apenas logró meterse en la Q2, largará 16° y reconoció problemas de rendimiento en su A526, aunque se mostró esperanzado de poder solucionarlos de cara a lo que viene.

Después haber marcado un mejor tiempo de 1:21.270 -a 0.769 de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará 14°-, el argentino dialogó con la prensa y reconoció que tienen «una idea» de los problemas de rendimiento, aunque advirtió que es «muy difícil solucionarlo tan rápido».

«Lleva semanas de proceso diseñar una parte del auto y al final te vas dando cuenta de las cosas que faltan, los problemas que tiene o no. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso», aseguró en argentino.

Lo cierto es que la sorpresa se dio porque el rendimiento del Alpine en las pruebas de Bahréin fue diametralmente opuesto a lo que se vio del monoplaza en el inicio de la temporada. Al respecto, Colapinto explicó que el equipo va por buen camino y, si bien reconoció que no están donde quieren estar, auguró un mejor futuro con el correr de los fines de semana: «Va a haber que trabajar para entender las diferencias. Creo que vamos por buen camino. No es donde queríamos estar. Hay que laburar. En Bahréin esperamos estar peleando por entrar a la Q3 y ahora vemos otros equipos como Racing Bulls, Audi… hay un par que están muy fuertes comparados con nosotros. Hay que entender el por qué e intentar mejorar esos temitas que nos faltan. Va a ser importante traer las mejoras rápido, porque es un campeonato largo».

La gestión de la batería fue un problema recurrente, tanto para Alpine como para el resto de los equipos, en el inicio de la temporada. Al respecto, Colapinto explicó que algunas dificultades se corresponden con la decisión de haber optado por un motor fabricado por otro equipo: «Es difícil, especialmente cuando no tenés a la gente de Mercedes, que es la que está haciendo el motor de tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que querés».

Ahora, la acción para el pilarense continuará durante la madrugada del domingo, cuando el Gran Premio de Australia tenga su evento principal, desde la 1 de la mañana, horario de Argentina. Allí, Colapinto largará desde el 16° puesto, mientras que Pierre Gasly, su compañero, lo hará desde la 14° ubicación, en búsqueda de sumar los primeros puntos de la temporada para Alpine.