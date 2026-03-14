Colapinto mejoró su nivel y largará 12° en el Gran Premio de China

La clasificación del Gran Premio de China dejó un hecho histórico para la Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli consiguió la pole position y se convirtió en el piloto más joven en lograrlo, con apenas 19 años, 6 meses y 17 días. El italiano lideró una gran actuación de Mercedes y partirá desde el primer lugar en la carrera principal.

Antonelli registró el mejor tiempo de la clasificación y estará acompañado en la primera fila por su compañero George Russell, quien pese a enfrentar problemas mecánicos logró completar una vuelta rápida sobre el final de la sesión para quedarse con el segundo lugar. Detrás se ubicaron las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

COLAPINTO LARGARÁ 12°

El argentino Franco Colapinto partirá desde la 12ª posición en la carrera del domingo. El piloto de Alpine quedó a las puertas de ingresar a la Q3 tras marcar 1:33.357, apenas 0.005 segundos más lento que el tiempo de corte que permitió al francés Isack Hadjar (Red Bull) avanzar a la última tanda.

Colapinto terminó además a 0.354 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien registró 1:33.003 en la Q2.

El equipo Alpine debió afrontar problemas mecánicos en el monoplaza A526 del argentino antes de la actividad, lo que complicó la puesta a punto del auto. A pesar de eso, el piloto logró mejorar su rendimiento respecto del viernes y se mostró competitivo durante la clasificación.

«Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto. Cuando te falta tan poco por pasar y estar más cerca de los puntos da bronca, pero fue una buena qualy«, analizó Colapinto tras la sesión. El argentino también recibió el respaldo del asesor del equipo, Flavio Briatore.

La sorpresa del día dentro de Alpine fue Pierre Gasly, quien brilló en la Q3 y se ubicó séptimo en la grilla con un tiempo de 1:32.873, superando incluso a Max Verstappen, Isack Hadjar y Ollie Bearman.

El sábado también tuvo la carrera Sprint, que fue ganada por George Russell, mientras que Colapinto finalizó en el puesto 14.

La carrera principal del Gran Premio de China se disputará este domingo desde las 4 de la madrugada (hora de Argentina) y tendrá un total de 56 vueltas en el circuito de Shanghái. Mercedes buscará confirmar su dominio del fin de semana, mientras que Colapinto intentará avanzar posiciones para acercarse a la zona de puntos.

fuente:diariochaco