Colapinto corre en Japón y luego llega el receso de abril por las cancelaciones en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente afectará la competencia de la F1. Antes llega el GP de Japón.

La Fórmula 1 se muda a Japón, con el circuito de Suzuka como el gran escenario para la tercera carrera del año.

Además, la tercera largada quedará marcada por ser la antesala al gran receso de abril, forzado por la guerra en Medio Oriente que obligó a cancelar las carreras programadas en Bahrein y Arabia Saudita. La actividad volverá recién el 3 de marzo, en Miami.

En lo que respecta al público argentino, la atención estará puesta en el desempeño de Franco Colapinto, que correrá por primera vez en la tierra del sol naciente y con el plus de haber sumado su primer punto para Alpine, durante la fecha pasada.

Hasta acá, la máxima llega liderada por Mercedes Benz y Ferrari, que hicieron los mejores recorridos en Australia y China.

Los horarios

Jueves 26 de marzo

Práctica libre 1: 23.30 a 0.30 (horario de Argentina)

Viernes 27 de marzo

Práctica libre 2: 3.00 a 4.00 (horario de Argentina)

Práctica libre 3: 23.30 a 0.30 (horario de Argentina)

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 3.00 a 4.00

Domingo 29 de marzo

Carrera 2.00 (horario de Argentina).

fuente:deportnea