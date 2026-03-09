Ciervo Petiso: encontraron sano y salvo a un hombre que estaba desaparecido

Fue hallado en un camino rural tras un operativo de búsqueda realizado por la Policía.

Un hombre de 59 años que había sido reportado como desaparecido fue localizado este lunes, en la localidad de Ciervo Petriso, luego de un operativo de búsqueda realizado por efectivos policiales.

La intervención comenzó a primera hora de la mañana, cuando una mujer denunció en la comisaría local la desaparición de su hermano. Según indicó, el hombre se había retirado de su vivienda cerca de las 2 de la madrugada, lo que generó preocupación entre sus familiares debido a que atraviesa una situación personal delicada.

Tras la denuncia, el personal policial activó un protocolo de búsqueda y desplegó un operativo cerrojo en distintos sectores de la zona rural que el hombre frecuentaba habitualmente.

Luego de varias horas de rastrillaje, los uniformados lograron localizarlo cerca del mediodía en un camino vecinal del Lote 121, ubicado a unos siete kilómetros del casco urbano.

Al momento del hallazgo, el hombre se encontraba desorientado, aunque no presentaba lesiones visibles. Por prevención, fue asistido por personal médico del hospital local y trasladado para una revisión completa.

Tras el examen realizado por el médico de turno, se confirmó que se encontraba en buen estado de salud, quedando igualmente en observación de manera preventiva.

Por disposición de la Fiscalía N° 1 de General José de San Martín, una vez finalizadas las diligencias correspondientes, el hombre fue entregado nuevamente a su familia.

