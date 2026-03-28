«Cicada», la nueva variante de COVID que está bajo la lupa de la OMS

A nivel mundial, el primer caso conocido fue en Sudáfrica en noviembre de 2024, y el aumento comenzó en septiembre de 2025.

BA.3.2 se caracteriza por contener entre 70 y 75 mutaciones, lo que la diferencia de cepas anteriores.

A fecha del 14 de marzo, la variante representaba aproximadamente el 3,7% de las muestras de aguas residuales recolectadas, según datos de seguimiento. Otra variante, XFG, sigue siendo la más dominante con un 53%, seguida de LF.7 con un 10,3%, según USA Today. Sin embargo, Cicada se ha extendido más ampliamente en partes de Europa.

«Es posible que veamos a Cicada convertirse en la cepa dominante en EE. UU., pero eso no es en absoluto seguro», afirmó Hopkins a USA Today, añadiendo que es consciente de las preocupaciones sobre que pueda provocar un aumento en verano en el país. «Las bajas tasas de vacunación y el escaso o ningún esfuerzo de salud pública para detener las infecciones y la propagación del COVID nos dejan vulnerables», señaló.

Hasta ahora, los síntomas parecen similares a los de otros tipos de COVID. Entre ellos se incluyen:

Nariz que moquea o está tapada

Dolor de cabeza

Fatiga

Estornudos

Dolor de garganta

Tos

Cambios en el gusto o el olfato

Algunas personas también han reportado un dolor de garganta muy intenso, a veces llamado «garganta cuchilla de afeitar».

«No he visto ningún dato que indique que Cicada sea más grave que otras variantes circulantes», dijo Hopkins.

En su informe, los CDC indicaron que el seguimiento de la propagación de BA.3.2 proporciona «información valiosa» sobre su potencial para evadir la inmunidad proporcionada por vacunas o infecciones previas.

«El número de mutaciones del virus JN.1 hace menos probable que las vacunas actuales sean altamente efectivas contra Cicada, pero necesitamos más datos para responder mejor a esta pregunta», explicó Hopkins. No obstante, las vacunas deberían seguir ayudando a proteger contra enfermedades graves y muertes.

Tomar algunos pasos sencillos también puede ayudar a reducir cualquier riesgo: