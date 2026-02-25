Choque frontal entre camionetas terminó con varios heridos y un conductor atrapado

Un fuerte choque frontal se registró este miércoles a pocos kilómetros del casco urbano de Charata. El accidente, cuyas causas se investigan, involucró a dos camionetas y movilizó a múltiples equipos de emergencia, debido a que uno de los conductores quedó atrapado.

La colisión frontal ocurrió cerca de las 14 sobre el camino vecinal del «Cementerio Viejo», a unos 6 kilómetros del casco urbano de Charata y tuvo como protagonistas a una Toyota Hilux blanca, perteneciente a una firma de servicios agrarios y conducida por un joven de 23 años oriundo de Coronel Du Graty (quien resultó con lesiones leves), y una Ford F-100 verde en la que circulaban cuatro personas.

La peor parte se la llevaron los ocupantes del segundo rodado. Tres de ellos fueron trasladados de urgencia al hospital local apenas arribó la asistencia médica. Uno de heridos, un hombre de 36 años, sufrió «traumatismo cerrado de tórax y de cráneo», por lo que fue derivado de complejidad al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, mientras que otro de los ocupantes fue derivado a una clínica privada.

Sin embargo, el conductor de la Ford F-100 quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina. Ante la gravedad de la situación, trabajaron de forma conjunta efectivos de la División Bomberos Interior Charata y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes mediante maniobras de corte y expansión lograron liberar al hombre para su inmediato traslado.

En el lugar del hecho se hicieron presentes el Ayudante Fiscal y peritos del Poder Judicial, quienes realizaron las tareas de planimetría y recolección de pruebas para determinar las responsabilidades del siniestro. Personal de la Comisaría Primera de Charata custodió la zona durante el operativo.

fuente:diariochaco