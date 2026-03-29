Choque fatal en Resistencia: murió un joven y buscan al automovilista prófugo

Un joven de 25 años murió en la madrugada de este domingo tras protagonizar un choque con un auto en Resistencia. El conductor del otro vehículo se dio a la fuga y es intensamente buscado.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:40 en la intersección de la avenida 9 de Julio y la calle 13, donde policías encontraron una moto Honda Titán CG 150 cc sobre el asfalto y, a pocos metros, el cuerpo del conductor sin signos vitales.

Minutos después, una ambulancia del Hospital Perrando confirmó el fallecimiento. Horas más tarde, alrededor de las 07:00, la víctima fue identificada por sus familiares como Samuel Nahum Monzón, de 25 años.

En el lugar trabajó personal especializado que realizó pericias para reconstruir lo ocurrido. Entre los elementos hallados, se detectaron restos de un espejo retrovisor que pertenecerían al vehículo involucrado, que abandonó la escena tras el impacto.

La Fiscalía dispuso distintas medidas para avanzar en la investigación, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar el automóvil y a su conductor.

Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente, en el marco de una causa caratulada como «supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito».

fuente:diariochaco