Choferes de la UTA cobraron la mitad del salario y advirtieron por un posible paro

Tras varias semanas de conflicto en el transporte público de pasajeros del Gran Resistencia, la UTA Chaco advirtió que, nuevamente, las empresas pagaron la mitad de los salarios y advirtieron por un posible paro de colectivos para la próxima semana.

En diálogo con Diario Chaco, el secretario general del gremio, Raúl Abraham, mencionó que las empresas «pagaron este jueves el 50% de los salarios a los choferes, al igual que el cuarto día hábil del mes pasado».

«Nosotros peleamos que paguen el 100%, pero nos dicen que imposible, por lo que pagaron el 50%, como el mes pasado, que derivó en una demora tremenda en la que terminaron de pagar el 27 de febrero», explicó.

En ese sentido, Abraham indicó que les dieron hasta el 10 de marzo a las empresas «para pagar la totalidad de los sueldos» y que, de no ocurrir, irán a paro.

La advertencia se enmarca tras dos semanas de conflicto entre el gremio y las empresas, que inició tras el pago de la mitad de los sueldos de enero y que derivó en varios días sin servicio. El viernes 27 de febrero, el conflicto se destrabó luego que la Provincia destinó fondos extraordinarios para garantizar el servicio de colectivos.

