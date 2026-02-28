Chocó por manejar de forma temeraria y quedó al descubierto que la moto era robada

La Policía secuestró una moto que tenía pedido de captura luego de quien conducía, sufriera un siniestro vial por maniobras peligrosas. El hecho ocurrió esta tarde en la Ruta 16 alrededor de las 17 horas cuando personal de la Comisaría de Presidencia de la Plaza tomó conocimiento, mediante llamados al servicio de emergencias 101, que un motociclista circulaba de manera peligrosa.

Ante la situación, los agentes realizaron un recorrido preventivo y, al llegar al kilómetro 88 aproximadamente, encontraron una motocicleta 110 cc de color negro caída sobre la calzada y, a pocos metros, a un hombre inconsciente sobre la banquina.

Se solicitó una ambulancia, que trasladó al conductor, identificado como un hombre de 39 años domiciliado en Resistencia, quien fue llevado al hospital bajo custodia policial.

En el lugar se procedió al secuestro de la motocicleta, una Corven Energy 110 cc negra, la cual posteriormente fue establecida como sustraída, tras radicarse una denuncia en la comisaría de Machagai por parte de su propietaria, quien informó que el rodado había sido dejado estacionado con la llave colocada frente a su domicilio.

Finalmente la fiscalía dispuso que el conductor sea trasladado a la comisaría de Machagai para ser notificado de su situación legal.

