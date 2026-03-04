Chaco ya recibió más de 35 mil dosis de vacunas antigripales

Este miércoles, desde el Ministerio de Salud del Chaco informaron que la provincia recibió las primeras dosis de vacunas antigripales 2026.

Se trata de un stock de más de 35 mil dosis de vacunas antigripales, las cuales desembarcaron en Chaco, siendo una de las provincias en recibir estas dosis, para su distribución en cada rincón del territorio chaqueño.

Las vacunas fueron depositadas en el Centro de Almacenamiento Masivo, ubicado en calle Jujuy 1046 en Resistencia.

De este lugar, comienza el expendio de las mismas hacia las distintas Regiones Sanitarias que componen el Ministerio de Salud del Chaco, repartiendo de manera equitativa las dosis, de acuerdo al número poblacional en cada una de las localidades.

Esto permitirá que Chaco continúe reforzando sus esquemas sanitarios, ofreciendo estrategias de prevención al alcance de cada chaqueño.