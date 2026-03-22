Chaco y Corrientes se unirán en el Vía Crucis interprovincial: todo el recorrido

La ciudad de Corrientes será nuevamente punto de partida del tradicional Vía Crucis Interprovincial, que en su 47° edición se llevará a cabo el próximo 2 de abril, desde las 23.45, uniendo la capital correntina con la ciudad de Resistencia.

La concentración inicial será en el Convento de las Hermanas Clarisas, desde donde los fieles iniciarán una peregrinación a pie de más de 10 horas, en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la región.

LAS 15 ESTACIONES

El recorrido estará compuesto por 15 estaciones, atravesando Corrientes, el puente interprovincial, Barranqueras y Resistencia:

Convento Hermanas Clarisas (Junín y Roca, Corrientes) – 00.00

Iglesia Catedral (Corrientes) – 00.20

Parroquia María Auxiliadora (Corrientes) – 00.50

Parroquia La Merced (Corrientes) – 1.15

Iglesia de la Cruz (Corrientes) – 1.45

Peaje Puente General Belgrano – 3.00

Capilla Virgen de Stella Maris (Barranqueras) – 4.40

Parroquia Inmaculada Concepción (Barranqueras) – 5.30

Parroquia San José (Av. Yrigoyen 4545, Barranqueras) – 5.50

Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Resistencia) – 6.20

Hospital Perrando (Resistencia) – 7.10

Iglesia Catedral (Resistencia) – 7.45

Capilla Sagrado Corazón de Jesús (Resistencia) – 8.50

Seminario Interdiocesano La Encarnación – 9.30

Convento Hermanas Clarisas (Resistencia) – 9.45

Desde la organización remarcaron que el evento no se suspenderá por lluvia , por lo que se espera una importante participación de fieles que año a año forman parte de esta experiencia espiritual.

El Vía Crucis finalizaría alrededor de las 9.45 del 3 de abril, tras completar el extenso trayecto que conecta ambas capitales provinciales.

Se trata de una de las expresiones religiosas más significativas del nordeste argentino, que combina fe, esfuerzo y comunidad, en un recorrido que atraviesa dos provincias y convoca a miles de personas cada año.