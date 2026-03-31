Chaco participó en la reunión del COFESA: vacunación antigripal y prevención son los ejes centrales

Chaco participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud, encabezada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a autoridades sanitarias de todo el país .

Durante el encuentro, el ministro de Salud chaqueño, Sergio Rodríguez, señaló que «uno de los principales ejes fue el seguimiento de la campaña nacional de vacunación antigripal 2026. En ese marco, se presentó un tablero de monitoreo que permite conocer el stock de vacunas en cada provincia y planificar las próximas distribuciones a las distintas jurisdicciones».

Además, se destacó una mayor participación de la población respecto al año anterior, con más personas que decidieron vacunarse como medida de prevención y cuidado de la salud.

El ministro Rodríguez también subrayó la importancia del trabajo conjunto entre Nación y las provincias: «Se trata de salir adelante entre todas las jurisdicciones, buscando un camino que nos lleve a una mejoría sanitaria».

Por otra parte, se avanzó en la preparación del sistema de salud ante la próxima temporada de enfermedades respiratorias. En ese sentido, se acordó fortalecer la planificación y la implementación de estrategias preventivas, incluida la distribución de insumos y medicamentos.

En este marco, desde Nación se anunció una nueva etapa del Plan Remediar, que permitirá optimizar la entrega de insumos, para garantizar así mayor eficiencia y trazabilidad.

Entre otros temas abordados, se trabajó en la implementación de la Ley del Prematuro, junto con el análisis de indicadores de mortalidad infantil y neonatal en las jurisdicciones más afectadas.

Asimismo, se actualizó la situación epidemiológica de la chikungunya en provincias del norte como Salta y Jujuy, y se presentó la Primera Encuesta Nacional de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, destinada a relevar y monitorear los efectores sanitarios en todo el país. Desde COFESA confirmaron que se continuará con el fortalecimiento del trabajo articulado entre Nación, Chaco y el resto de las provincias, con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema de salud y garantizar el acceso a políticas sanitarias en todo el territorio.