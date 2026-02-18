Chaco logró un 82% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Durante el período relevado, la provincia alcanzó un promedio del 82% de ocupación hotelera, un 95% de funcionamiento del sector gastronómico y un 75% de actividad en propuestas de turismo activo, indicadores que reflejan el impacto directo del movimiento turístico en las economías regionales.

En este contexto, el 14 de febrero, fecha en la que se celebró San Valentín, se constituyó como un hito estratégico dentro del movimiento turístico del fin de semana largo.

Con acciones promocionales desarrolladas del 13 al 15 de febrero, articuladas junto al sector privado, la gastronomía provincial alcanzó un 100% de ocupación ese día, consolidando a la fecha como uno de los picos de mayor movimiento del mes.

El Instituto de Turismo del Chaco junto al Instituto de Cultura informaron que el fin de semana largo de Carnaval, del 14 al 17 de febrero de 2026, dejó un balance altamente positivo para la provincia en términos turísticos, culturales y económicos, en el marco de la Ruta de los Carnavales Chaqueños 2026, iniciativa que integró a más de 25 municipios del territorio provincial.

Las celebraciones desarrolladas en las regiones Litoral, Centro e Impenetrable reafirmaron el valor de las fiestas populares como expresión de identidad cultural, fortaleciendo comparsas, expresiones artísticas y el encuentro comunitario en cada localidad participante.

