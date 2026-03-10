Chaco: La campaña de vacunación antigripal comenzará mañana

La campaña de vacunación antigripal comenzará mañana, 11 de marzo, en la provincia del Chaco y en todo el país, luego de que las autoridades sanitarias nacionales definieran adelantar su puesta en marcha ante el incremento en la circulación de virus respiratorios y la aparición de nuevas variantes.

La decisión fue confirmada durante el primer encuentro del año del Consejo Federal de Salud (COFESA), que se realizó en Buenos Aires y fue encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Del encuentro también participó el ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, junto a autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones.

Durante la reunión se establecieron los principales lineamientos sanitarios para 2026, entre ellos el inicio anticipado de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal y distintas estrategias destinadas a fortalecer el sistema de salud en todo el país.

Las autoridades nacionales confirmaron que la campaña comenzará de manera simultánea en todas las provincias, por lo que se dispuso acelerar la distribución de dosis para garantizar el acceso oportuno de la población objetivo. La medida responde al adelantamiento en la circulación de virus respiratorios y a la aparición de nuevas variantes.

Cabe mencionar que el lote inicial de vacunas fue recibido y depositado en el Centro de Almacenamiento Masivo ubicado en calle Jujuy, de la ciudad de Resistencia. Desde este punto estratégico se iniciará el proceso de distribución hacia las distintas Regiones Sanitarias que integran el sistema provincial de salud.

Con esta nueva entrega, la provincia del Chaco vuelve a posicionarse a la vanguardia en materia de prevención sanitaria, consolidando políticas públicas destinadas a proteger la salud de la población y a anticiparse a la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

fuente:diariochaco