Chaco For Ever debutará este sábado en su visita a Acassuso: dónde ver el partido

Luego de casi cuatro meses, Chaco For Ever volverá a disputar un partido oficial este sábado en su debut en la Primera Nacional, donde visitará al recientemente ascendido Acassuso por la primera fecha de la zona A. El plantel salió rumbo a Buenos Aires ayer por la noche y ya se encuentra en destino.

El partido comenzará a las 17 y Javier Delbarba será el árbitro del partido. La plataforma de la AFA «LPF Play» será quien estará a cargo de las transmisiones de la categoría en su totalidad, y las dos primeras fechas se podrán ver de manera totalmente libre y gratuita.

A partir de la fecha 3, la plataforma solicitará un registro obligatorio, pero continuará ofreciendo los partidos sin abono. Sin embargo, se prevé que en una tercera etapa haya que pagar una suscripción mensual para ver los encuentros, las cuales, se estima, rondaría los $ 10.000.

EL PROBABLE ONCE TITULAR

En los amistosos de pretemporada tanto en Salta frente a Central Norte (1-1) y Gimnasia y Tiro (0-1), como en el Gigante de la Avenida contra San Martín de Formosa (1-0), el DT Ricardo Pancaldo utilizó un equipo titular donde mantuvo la base del 2025, con algunos de los nuevos nombres de los refuerzos, los cuales podría repetir este sábado.

En el arco se mantuvo Gastón Canuto; en la defensa, Alan Luque, David Valdez, Mathias Silvera y Lucas Pruzzo (refuerzo); en el medio Andrés Lioi (refuerzo), Gabriel Ramírez (refuerzo), Brian Nievas y Matías Noble (refuerzo); y como delanteros Ezequiel Pacheco (refuerzo) e Imanol Enríquez.

