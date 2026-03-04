CFK nuevamente a juicio: piden fijar fecha para el debate por la causa Hotesur

El fiscal Diego Velasco solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 5 que fije fecha para el inicio del juicio oral en la causa Hotesur–Los Sauces, en la que están acusados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, entre otros imputados.

La investigación sostiene que a través de las firmas Hotesur y Los Sauces se habrían emitido facturas a Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, con el objetivo de blanquear presuntos retornos derivados de la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El año pasado, el TOF 5 informó que no podía fijar fecha para el debate debido a demoras en una pericia contable sobre Los Sauces y a cambios en la integración del tribunal. Esa situación fue subsanada y el cuerpo quedó conformado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Rodrigo Giménez Uriburu. Ante este escenario, Velasco pidió avanzar con la convocatoria y planteó que el peritaje pendiente puede incorporarse antes o incluso durante el juicio.

En su dictamen, el fiscal reiteró el pedido para que se establezca la fecha del debate oral y público, sin perjuicio de que las últimas pruebas periciales en trámite se agreguen oportunamente. Además, indicó que ya cuenta con una pericia sobre Hotesur que refuerza la hipótesis de que la empresa hotelera operaba principalmente para recibir fondos de firmas vinculadas a Báez provenientes de contratos viales.

El expediente está directamente relacionado con la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner y Báez fueron condenados por irregularidades en la obra pública. Según la acusación, los fondos destinados a infraestructura eran desviados mediante contratos simulados y luego canalizados a través de Hotesur y Los Sauces para otorgarles apariencia legal.

De acuerdo con la fiscalía, entre 2009 y 2013 Báez pagó más de 27 millones de pesos a través de su firma Valle Mitre por la explotación de hoteles como el Alto Calafate, mientras que otras empresas del Grupo Austral habrían generado ingresos adicionales por 11 millones, en muchos casos por habitaciones que no se ocuparon. En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos dictados en 2021 y ordenó la realización del juicio oral; finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio

