Cesantearon a una agente del Ministerio de Gobierno por abandono de servicios

El Gobierno dispuso la cesantía de Mariana Verónica Fernández, una agente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, al considerar acreditado que incurrió en abandono de servicios por inasistencias sin aviso ni justificación.

La medida fue establecida mediante el Decreto 346/2026, firmado por el gobernador, Leandro Zdero, la secretaria general Carolina Beatriz Meiriño y el ministro Julio César Ferro, publicado este jueves.

En los considerandos, se detalla que la situación se originó a partir de un informe de la Unidad de Recursos Humanos de esa cartera, que advirtió que la trabajadora debía reintegrarse a sus tareas habituales desde el 1 de noviembre de 2023, luego de haber permanecido bajo el régimen de Emergencia Sanitaria entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2023.

El expediente señala que, al no presentar la documentación requerida ni justificar sus ausencias, se dispuso el bloqueo de sus haberes desde noviembre de 2023, incluida la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario de ese año, además de los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

A partir de esa situación, la Dirección de Secretaría General del ministerio ordenó la instrucción de un sumario administrativo para investigar la eventual responsabilidad de la agente por presuntas transgresiones al Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y al régimen disciplinario vigente.

Durante el trámite, la administración sostuvo que Fernández fue debidamente notificada de la apertura del sumario, de la audiencia para declaración de imputada, del capítulo de cargos y de los plazos para formular descargos, ofrecer pruebas y alegar sobre los hechos y el mérito de la prueba. Sin embargo, el decreto consigna que no se presentó a declarar ni produjo elementos para rebatir las imputaciones.

El texto oficial indica que las inasistencias sin aviso ni justificación se extendieron desde noviembre y diciembre de 2023, enero, febrero y marzo de 2024, y hasta la fecha de la disposición que ordenó el sumario, el 22 de marzo de 2024.

En ese marco, la Dirección de Sumarios aconsejó aplicar la sanción expulsiva de cesantía por abandono de servicios.

El decreto remarca que «quedó debidamente acreditado que la señora Fernández, inasistió a su lugar de trabajo sin aviso y sin justificar por lo que se le bloquearon sus haberes; incurriendo en la sexta falta consecutiva sin aviso y sin justificar; configurándose Abandono de Servicios para el 9 de noviembre del año 2023».

También señala que, al haberse bloqueado los haberes, «no surge afectado el erario público».

Finalmente, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar la cesantía a partir de la fecha de notificación del decreto, al considerar que la agente transgredió deberes y obligaciones previstos en la normativa que regula al personal de la administración pública provincial.