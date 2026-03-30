Cayó un «punguista» que robaba en el centro y tenía pedidos de captura

Tras un intenso trabajo de investigación, este domingo a las 11, personal del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince, logró la captura de un «punga», que operaba en la zona del micro y macrocentro de la ciudad de Resistencia.

El procedimiento se concretó en la intersección de avenida 25 de Mayo y Pueyrredón, donde se identificó a un hombre que había sido señalado como autor de varios hechos delictivos en supermercados y paradas de ómnibus.

El «carterista», de 59 años, que inicialmente se negó a brindar sus datos, fue identificado y verificado en el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi). Allí saltó que presentaba dos pedidos activos de aprehensión solicitados por la Justicia de Corrientes.

Tras cumplimentar los protocolos correspondientes, se procedió a su traslado a la Comisaría Segunda de Resistencia.