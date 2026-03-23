Cayó un avión de la Fuerza Aérea de Colombia y hay decenas de heridos

Una aeronave de la Fuerza Aeroespacial de Colombia cayó en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo y causó consternación.

Hasta el momento se conoce que se trata de un avión Hércules, pero no se sabe el número de pasajeros heridos o fallecidos.

El hecho habría ocurrido pasadas las 10 de la mañana en el sur de Colombia, cuando la aeronave transportaba a militares, al parecer,a la ciudad de Bogotá. Sin embargo, todo se tornó de terror cuando el avión cayó de forma intempestiva sobre una zona rural apenas segundos después del despegue.

Según informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado oficial, en la aeronave se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes con destino al municipio de Puerto Asís, antes de su parada final a Bogotá.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hasta el momento no se tiene un dato exacto de los uniformados que se transportaban en el avión, aunque se habla de al menos dos pelotones, lo que dejaría un rango de 60 y 110 militares afectados.