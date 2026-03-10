Cayó otro acusado del violento robo millonario en una guardería de lanchas

Un joven de 27 años se entregó en las últimas horas ante la Policía del Chaco,acusado de haber participado en el violento robo a una guardería de lanchas ocurrido el pasado 1 de marzo en Puerto Antequera. El sospechoso se presentó en la División Delitos Contra la Propiedad acompañado por su abogada, tras permanecer prófugo en el marco de la investigación.

El hecho tuvo lugar en una guardería náutica ubicada sobre Ruta Provincial 63, a la altura del kilómetro 18,5, donde cinco delincuentes armados irrumpieron en el predio. Durante el asalto, los atacantes redujeron y maniataron al propietario del lugar, a su esposa y a sus dos nietos, para luego sustraer una importante suma de dinero, dólares, dispositivos de videovigilancia, teléfonos celulares, dos motoguadañas y una camioneta Chevrolet S10, en la que escaparon.

Según indicaron fuentes policiales, la entrega del sospechoso se produjo luego de un allanamiento realizado el pasado 7 de marzo en su domicilio del barrio Luz y Esperanza, donde los investigadores secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares de interés para la causa. A partir de esos elementos, la Justicia solicitó su detención.

La fiscal de Investigación Penal N° 06 ,Mariana Echarri, dispuso que el joven sea notificado de su aprehensión en la causa caratulada como «supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad».

La investigación continúa para dar con los restantes implicados en el asalto, mientras se analizan las pruebas recolectadas durante los procedimientos realizados por los investigadores.