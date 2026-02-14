Cayó el Tucumano, uno de los acusados por el Gobierno de provocar incidentes en el Congreso

Matías Enzo Roldán, apodado “Tucumano”, fue detenido mientras caminaba por el microcentro porteño y quedó imputado por su participación en los disturbios que incluyeron el lanzamiento de bombas molotov, enfrentamientos con la policía y daños en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La captura se produjo apenas 48 horas después de los incidentes, y las autoridades destacaron la rapidez de los operativos para identificar y detener a los presuntos responsables.

Su arresto se suma al de N.G.B., el primer detenido, encontrado durmiendo en un cajero automático del barrio de Belgrano. Según los investigadores, su vinculación con los hechos quedó confirmada por las imágenes registradas durante los ataques y la coincidencia de la ropa que vestía ese día. Ambos detenidos enfrentan cargos por atentado contra el orden público y daños, y se espera que la causa avance con nuevas imputaciones.

Hasta el momento, las autoridades identificaron a 17 personas como presuntas responsables de los disturbios. La investigación continúa y se analizan cámaras de seguridad, redes sociales y testimonios de testigos para determinar si hay más involucrados en los hechos. La intención de las fuerzas de seguridad es prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar la seguridad de la zona central de la ciudad mientras se llevan adelante los operativos.

Los disturbios se desencadenaron mientras se debatía el proyecto de reforma laboral en el Senado. Lo que comenzó como una protesta pacífica derivó en enfrentamientos con la policía, lanzamiento de proyectiles, incendios controlados y destrozos en la vía pública. El caos generó alarma entre transeúntes, empleados y turistas que se encontraban en la zona, dejando imágenes de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La captura de Roldán refuerza el mensaje de las autoridades de que no habrá impunidad para quienes cometan actos violentos durante manifestaciones. Mientras tanto, la justicia continúa recabando pruebas y evaluando nuevas medidas para dar con los responsables de los incidentes que pusieron en jaque el centro de la ciudad durante la jornada de debate legislativo.