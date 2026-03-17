Cayó acusado de abuso sexual en Barranqueras al intentar vender su moto

Un hombre de 34 años fue detenido este lunes por la noche en la ciudad de Barranqueras, acusado en una causa por supuesto abuso sexual, tras un operativo llevado adelante por personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana.

El procedimiento se concretó alrededor de las 22:20, en la intersección de avenida 9 de Julio y avenida España, luego de una serie de tareas investigativas que permitieron dar con el paradero del sospechoso.

El detenido fue identificado como A.J.C, sobre quien pesaba un pedido de detención en el marco de una denuncia en la que tiene intervención del Equipo Fiscal N° 6, a cargo de la fiscal Mariana Echarri.

Según informaron fuentes policiales, en una primera instancia se realizaron allanamientos y recorridas en distintos domicilios vinculados al acusado, pero con resultados negativos.

Los investigadores determinaron que el hombre habría tomado conocimiento del pedido de detención a través de su abogado defensor, por lo que se habría mantenido oculto para evitar ser capturado.

Ante esta situación, se intensificaron las tareas de inteligencia, que incluyeron análisis de antenas telefónicas y monitoreo de redes sociales, con el objetivo de establecer posibles ubicaciones.

LA CLAVE: LA VENTA DE UNA MOTO

Las pesquisas permitieron obtener información precisa que indicaba que el sospechoso intentaba comercializar una motocicleta Honda Elite en Barranqueras.

A partir de ese dato, se montó un operativo de vigilancia en la zona, donde finalmente los efectivos lograron ubicar al acusado circulando en un rodado con esas características.

Tras un seguimiento controlado, los agentes lograron interceptarlo y proceder a su demora.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una motocicleta Honda Elite blanca, dos teléfonos celulares (LG y Samsung), $ 60.000 en efectivo, documentación, una mochila y un casco.

Motocicleta secuestrada

Por disposición de la fiscal interviniente, el acusado fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesto abuso sexual y quedó alojado en dependencias policiales, a disposición de la Justicia.

Las actuaciones serán remitidas en las próximas horas al Equipo Fiscal N° 6 para continuar con la investigación.