Castelli: secuestran casi 100 gramos de cocaína y una pistola 9 milímetros en un allanamiento

Un operativo antidrogas realizado durante la madrugada del sábado terminó con el secuestro de 98,5 gramos de cocaína en una vivienda de la Chacra 27 de Juan José Castelli. En el lugar también encontraron una pistola calibre 9 milímetros con cargador y diez cartuchos, además de efectivo y elementos vinculados al presunto narcomenudeo.

Según informó la División Operaciones Drogas Interior, los agentes encontraron un envoltorio tipo «bochón» con 61,91 gramos de cocaína y otra cantidad de sustancia ya fraccionada que, tras la prueba de campo, arrojó 36,59 gramos positivos para la misma droga. La sustancia estaba distribuida en distintos sectores del lugar.

Durante el procedimiento incautaron además tres teléfonos celulares, recortes de polietileno, 211.250 pesos en efectivo y anotaciones que serán analizadas en el marco de la investigación.

En una de las habitaciones los efectivos secuestraron una pistola 9 milímetros lista para su uso. La presencia del arma quedó incorporada a la causa.

En el domicilio detuvieron a un hombre de 31 años, señalado como principal investigado, y a otro de 22. De acuerdo con la versión oficial, uno de ellos intentó escapar pero fue reducido en el lugar.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías local, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

fuente:datachaco