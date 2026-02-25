Caso Loan: la audiencia preliminar será en la Facultad de Derecho por la magnitud del proceso

La etapa previa al juicio por la desaparición de Loan ya tiene escenario confirmado. El Tribunal Oral Federal resolvió trasladar la audiencia preliminar al auditorio de la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes, ante la dimensión que tomó el proceso.

La decisión responde a la cantidad de partes involucradas. Son 17 imputados, siete representantes del Ministerio Público Fiscal Federal y más de una veintena de abogados entre defensores y querellantes. El volumen de intervinientes y el carácter oral y público de la audiencia obligaron a buscar un espacio más amplio que la sede habitual del tribunal.

Las autoridades judiciales dispusieron la unificación en un único debate porque, según explicaron, la prueba y los hechos están estrechamente vinculados, lo que además evita conflictos de competencia entre fueros.

La audiencia preliminar, prevista para este viernes 27 de febrero, servirá para delimitar el alcance del juicio oral. Fiscalía, querellas y defensas expondrán sus planteos, se debatirán nulidades y pedidos pendientes, se admitirán o rechazarán pruebas y se definirá la lista de testigos que declararán en el debate. Hasta el momento no se fijó fecha para el inicio del juicio.

Los acusados están divididos en dos grupos. El primero lo integran Laudelina Peña, Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, quienes enfrentan cargos por sustracción y ocultamiento del menor.

El segundo grupo está compuesto por Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. A ellos se les imputan delitos como privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos e insignias.

El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Ceroleni es el único magistrado de Corrientes, mientras que Belforte proviene de Formosa y Bracco de Río Negro.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, tras un almuerzo en la casa de su abuela. Según la reconstrucción de la causa, un grupo de niños se dirigió a un naranjal y en ese contexto se habría producido la sustracción que hoy es eje de uno de los expedientes más sensibles del país.