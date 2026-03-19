Caso Esmeralda: la investigación avanza sin detenidos y para uno de los fiscales «hay algo que no cierra»

El fiscal general de Córdoba,, adelantó que ««, sino que

Delgado fue contundente: “Como han sucedido los hechos, después de los rastrillajes que hubo de la policía en el lugar, que la nena no estaba y hoy estaba, es evidente que hay algo que no cierra al sentido común. Acá algo ha sucedido que no es lo normal ni habitual y eso tiene que ser investigado».

El fiscal general aclaró que, por el momento, la causa se encuentra bajo secreto de sumario y que será la fiscal Pen la que tome decisiones respecto a los pasos a seguir. Sin embargo, resaltó que no descartan ninguna línea investigativa: «No puedo fijar una hipótesis, pero esto es materia de investigación penal. Si aparece en el mismo lugar que ya se había peinado, hay algo que no cierra”, reiteró.

El lugar del hallazgo, el mayor misterio

«Había un rumor de que la nena estaba por ahí», lanzó respecto al lugar del hallazgo.

«No puedo adelantar nada de lo que está haciendo la Fiscalía. Hay que ser responsables y respetar la investigación. Pero quiero que sepan que esto no se agota con haber encontrado a la niña. Ahora hay que determinar qué ha sucedido, si se fue por propia voluntad o no y determinar responsabilidades al respecto», indicó Delgado previo a asegurar que «hay algo que no cierra».

«Acá hay un hecho extraordinario, porque no es común lo que ha sucedido y vamos a investigar para determinar responsabilidades al respecto», sumó en diálogo con Cadena 3.

El particular lugar del hallazgo no es un dato menor para la fiscalía: Esmeralda apareció hoy a unos 600 o 500 metros lineales desde su domicilio, en un lugar que ya había sido rastrillado el día anterior con resultados negativos, según confirmaron las autoridades.

En el predio funcionaba antiguamente una colonia de vacaciones que, con el paso del tiempo, se convirtió en una zona de pastizales.

Un detalle a tener en cuenta es que, a pesar de la distancia, de las condiciones de la zona y de que estaba descalza, la nena no presentaba heridas visibles en las piernas ni en los pies. Esto reforzaría la hipótesis de que fue trasladada por otra persona hasta ese lugar.