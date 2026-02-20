Caso «Cebra Phone»: elevan a juicio la causa por contrabando y lavado de activos

Este viernes, el fiscal federal, Patricio Sabadini, informó que requirió la elevación a juicio de la causa, conocida popularmente como «Cebra Phone», donde los dueños del comercio, Braian José Obregón y Agostina Antonella Vargas Vispo, se encuentran acusados de contrabando agravado y lavado de activos.

El Ministerio Público Fiscal mencionó que la instrucción sumarial se encuentra completa.

Se les atribuye a ambos implicados haber puesto en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, fondos de origen ilícito, provenientes del delito de encubrimiento de contrabando previsto y reprimido por el artículo 874 inciso d) del apartado 1° del Código Aduanero.

Así, de la evidencia recabada a través de las diversas medidas de informe, se pudo establecer que Obregón y Vargas Vispo, incorporaron a su patrimonio numerosos bienes muebles registrables (vehículos y una embarcación), bienes inmuebles con realización de mejoras edilicias, y otros activos, a nombre propio.

De esta manera, los comerciantes están imputados en calidad de coautores, en orden al delito de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad en concurso real y el delito de lavado de activos agravado por habitualidad.