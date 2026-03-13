Caputo aseguró que la inflación quebrará el 1% mensual este año

De regreso del Argentina Week en Nueva York, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de febrero, que arrojó 2,9% y ratificó públicamente que la meta de menos de 1% mensual para el segundo semestre y aseguró que la dinámica de precios convergerá al nivel internacional «más tarde o más temprano».

«Nos preocupa y nos ocupa el dato de inflación», afirmó, y explicó que el dato no lo sorprendió por el efecto del ajuste de la carne y las tarifas. Reconoció que el proceso de desinflación se ralentizó después de la volatilidad que generó el «ataque» que sufrió el Gobierno antes de las elecciones legislativas del año pasado.

«El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros. Ahora esperamos que de vuelta el proceso de desinflación retome y estamos trabajando para para eso», sostuvo Caputo.

Sin embargo, trató de llevar calma y aseguró que el Gobierno sigue haciendo las tareas necesarias para bajar la inflación: «La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles. El Banco Central sigue manteniendo una política monetaria apretada y eso, al final, termina en una inflación más baja.», afirmó.

Cuando se le consultó si el índice de precios puede ser menor a 1% en agosto, como había anticipado el presidente Javier Milei, Caputo respondió: «Podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre».

«Tenemos un shock externo totalmente brutal y el Banco Central está comprando dólares todos los días», destacó el ministro de Economía.

Asimismo, volvió a hacer énfasis en que los argentinos saquen «los dólares del colchón»: «Los argentinos tienen US$170.000 millones debajo del colchón. Eso es tres veces la cantidad de deppositos en pesos que hay en el sistema. Si la gente tuviera la confianza para volcarlos al sistema, habría más crédito e inversión».