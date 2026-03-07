Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al equipo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la incorporación del economista y exfuncionario uruguayo Ernesto Talvi al grupo de asesores de la cartera económica. Según explicó, su llegada busca reforzar el trabajo del equipo con una mirada internacional y experiencia en gestión pública.

A través de sus redes sociales, Caputo destacó la trayectoria del economista y valoró su aporte al proceso económico actual. «Es un economista de extensa trayectoria y reputación», expresó el titular del Palacio de Hacienda, quien además sostuvo que su participación contribuirá con «experiencia y visión para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina».

El anuncio también fue celebrado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien destacó el perfil profesional del nuevo integrante. «Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi», escribió en sus redes, donde lo definió como un académico con experiencia en la formulación de políticas públicas y con participación en organismos internacionales. Además, resaltó sus cualidades personales y le dio la bienvenida al equipo.

La noticia también fue replicada por el presidente Javier Milei, quien reaccionó en sus redes sociales con un breve mensaje celebrando la incorporación del economista uruguayo.

QUIÉN ES ERNESTO TALVI

Nacido en Montevideo, Ernesto Talvi tuvo una destacada participación en la política y la gestión pública de Uruguay. En 2019 fue electo senador por el Partido Colorado, espacio desde el cual lideró el sector Ciudadanos. Al año siguiente asumió como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno uruguayo, cargo que desempeñó durante 2020.

En el ámbito académico, Talvi es economista egresado de la Universidad de la República y cuenta con un doctorado en Economía y un MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. Además, se desempeña como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).