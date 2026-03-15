Capturaron en Puerto Tirol al hombre que escapó del área de salud mental del Perrando

Luego de un amplio despliegue, la Policía capturó al sujeto que en horas de la noche del sábado se fugó del área de salud mental del hospital Julio C. Perrando. Se trata del sujeto identificado como P.U.F., quien estaba alojado en el centro de salud de Resistencia, acusado de supuesto abuso sexual.

En ese contexto, los uniformados consiguieron interceptar al hombre, de 39 años, en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 16, en jurisdicción e Puerto Tirol. «El procedimiento se llevó a cabo cerca del mediodía, luego de que se activara un protocolo de búsqueda tras la desaparición del paciente, quien se encontraba internado en el nosocomio capitalino, con medida judicial vigente por una causa de supuesto abuso sexual», señalaron desde la fuerza.

Asimismo, detallaron que el operativo incluyó tareas de vigilancia en accesos y rutas de la zona, cuyo resultado permitió a efectivos de la comisaría local detectar al individuo, quien circulaba a pie, a la altura del kilómetro 23,5 de la carretera nacional, en cercanías a una estación de servicio.

Ante esa situación, los agentes apostados al dispositivo de seguridad constataron que se trataba del paciente que horas antes logró escapar del hospital Perrando. «Sobre el hombre pesaba una orden de búsqueda y captura en el marco de una investigación por supuesto abuso sexual», destacaron.

Luego de la localización, el involucrado fue nuevamente trasladado al hospital, donde recibirá asistencia médica y quedará a disposición de la Justicia.

fuente:diariochaco