Caos en una comisaría de Fontana: internos protagonizaron un enfrentamiento y hubo heridos

Un grupo de internos alojados en la Comisaría Tercera de Fontana protagonizó un desorden durante la madrugada de este jueves, lo que obligó a reforzar la presencia policial en el lugar para restablecer la calma.

De acuerdo con el parte oficial, el incidente se originó en el sector de celdas, donde algunos detenidos habrían provocado daños. La situación generó momentos de tensión dentro de la dependencia, por lo que se solicitó apoyo de móviles que se encontraban en circulación en la jurisdicción.

Minutos después, con la intervención del personal policial, el orden fue restablecido y se logró controlar la situación sin que se produjeran fugas ni mayores complicaciones estructurales en el edificio.

Como consecuencia del enfrentamiento entre los propios internos, tres de ellos resultaron con lesiones de carácter leve. Los detenidos fueron trasladados para su correspondiente examen médico, a fin de constatar su estado de salud y determinar la magnitud de las heridas.

Finalmente, desde la Policía informaron que no se registraron efectivos heridos durante el procedimiento y que la situación quedó bajo control. Asimismo, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer lo ocurrido y evaluar posibles sanciones internas.