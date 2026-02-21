Canasta de Crianza: cuánto costó criar a un niño en enero de 2026 en Chaco

El relevamiento de la Dirección Provincial de Información Estadística y Territorial informó los valores de la Canasta de Crianza en cuatro franjas etarias.

La Dirección Provincial de Información Estadística y Territorial (Dipiet) informó cuánto costó criar un niño en Chaco en enero del 2026. La estadística de los valores de la Canasta de Crianza está dividida en cuatro grupos: menor de 1 año, 1 a 3 años, 4 a 5 años, 6 a 12 años.

Según el relevamiento, criar a un bebé menor de un año implicó un costo de $162.987,23 en la categoría «Costo de bienes y servicios», y de $322.150,60 en «Costo del cuidado». De este modo, la «Canasta de crianza» da un total de $ 485.137,83.

Para un niño de entre 1 a 3 años se necesitó $ 208,002.75 en «Costo de bienes y servicios» y $ 368,172.12 en costo del cuidado, por lo que criarlo costó un total de $ 576,174.87. En el caso de los niños de entre 4 y 5 años, el informe señala que el costo de bienes y servicios fue de $ 267.764,73, mientras que el costo del cuidado alcanzó los $230.107,57. Con estos valores, la canasta de crianza totalizó $ 497.872,31.

Por su parte, para el grupo de 6 a 12 años, el estudio indicó un gasto de $ 331.527,73 en bienes y servicios y de $ 293.517,00 en cuidado. En consecuencia, la canasta de crianza para ese tramo se ubicó en $ 625.044,73.

El informe señala también que «el costo del cuidado para el tramo de 0 a 5 años creció y el tramo de edad de 6 a 12 años tuvieron variaciones de 3.27% en el mes de enero Por otro lado, el aumento con respecto al año anterior para los ninos y niñas de 0 a 5 años fue de 16.54% y para el tramo de edad de 6 a 12 años fue de 16.59%».