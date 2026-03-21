Cambia el consumo: caen las ventas en supermercados y crecen las compras en mayoristas

Las ventas en supermercados volvieron a mostrar señales de debilidad al inicio del año. En enero, registraron una caída del 1,5% respecto de diciembre y un retroceso interanual del 1,2% a precios constantes, según informó el Indec.

El dato refleja una desaceleración del consumo tras el leve repunte observado en diciembre de 2025 y se da en un contexto de inflación sostenida que impacta en el poder de compra de los hogares.

Sin embargo, en términos nominales —es decir, sin descontar la inflación— las ventas en supermercados alcanzaron los $2,33 billones en enero, lo que representa un incremento del 25,1% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Qué productos aumentaron más

Dentro de los rubros, los mayores incrementos en ventas corrientes se registraron en carnes (49,4%), verdulería y frutería (38,3%), alimentos preparados (32,5%) y panadería (27,2%). En contraste, los aumentos fueron más moderados en sectores como electrónicos y artículos para el hogar (5,1%).

En cuanto a la participación en el total de ventas, el rubro almacén lidera con el 24,7%, seguido por artículos de limpieza (14,1%), carnes (13,6%), bebidas (12,3%) y lácteos (10,6%).

Cambios en la forma de pago

El informe también destaca una consolidación en el uso de medios electrónicos. Las tarjetas de crédito representaron el 43,1% de las operaciones, seguidas por las de débito con el 25%. El uso de efectivo continúa en retroceso, con una participación del 17,1%.

El mayorista, una alternativa en alza

A contramano de los supermercados, los autoservicios mayoristas mostraron un crecimiento. En enero, las ventas aumentaron 1,3% interanual a precios constantes y 0,8% en la comparación mensual desestacionalizada.

En valores corrientes, el sector facturó más de $339.000 millones, lo que implica una suba del 25,8% respecto al mismo período de 2025.

Este comportamiento responde, en parte, a una estrategia cada vez más frecuente entre los consumidores: comprar en mayoristas para abastecerse de productos no perecederos a menor precio.

En estos comercios, el rubro almacén concentra el 42% de las ventas, seguido por artículos de limpieza (27,3%) y bebidas (12,7%), lo que refleja una tendencia al «stockeo» como forma de enfrentar la suba de precios.

Los datos evidencian un cambio en los hábitos de consumo, donde las familias buscan alternativas para cuidar el bolsillo. Mientras los supermercados pierden dinamismo, los mayoristas ganan terreno como opción más económica en un escenario marcado por la inflación.