Buscan endurecer sanciones por crueldad animal con multas de hasta $ 17 millones

Los casos de maltrato animal son cada vez más frecuentes en la provincia, en las últimas horas se conoció la historia de Alina, una cachorra de tan solo cuatro meses que fue rescatada tras haber sido encontrada convulsionando durante varias horas en la calle bajo la mirada de personas que circulaban por la zona. La perrita falleció en la jornada de este viernes, mismo día en que se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados del Chaco para sancionar la crueldad animal.

La iniciativa propone fortalecer el régimen de sanciones y protección animal en la provincia, con el objetivo de mejorar la respuesta frente a casos de maltrato y crueldad. Además, plantea una actualización de las multas contempladas en el Código de Faltas, que pasarían a medirse en salarios mínimos. En ese sentido, establece sanciones de entre 5 y 20 salarios mínimos para casos de maltrato animal —lo que equivale aproximadamente entre $ 1.762.000 y $ 7.048.000— y de 20 a 50 salarios mínimos para situaciones de crueldad —entre $ 7.048.000 y $ 17.620.000—, además de la posibilidad de arresto.

El proyecto, impulsado por Maida Gabriela With, también incorpora sanciones accesorias como el decomiso del animal, la inhabilitación para su tenencia por hasta cinco años, que puede extenderse a diez en caso de reincidencia, y la obligación de realizar capacitaciones en tenencia responsable. Además, se prevén medidas preventivas inmediatas, como el rescate del animal, su atención veterinaria y la custodia provisoria, cuando se detecten situaciones de riesgo.

Otro de los puntos destacados es la creación de un Registro Provincial de Infractores por Maltrato y Crueldad Animal, así como de un Fondo Provincial que se financiará con el dinero de las multas y será destinado a políticas de rescate, asistencia y concientización. En cuanto a la aplicación de las sanciones, la propuesta establece que serán independientes de las causas penales, permitiendo su implementación aun cuando exista una investigación judicial en curso.

Desde los fundamentos, la diputada provincial With, señaló que el objetivo es cerrar la brecha entre la normativa vigente y su aplicación efectiva, mediante herramientas que permitan mejorar la prevención, el control y la ejecución de las sanciones. El proyecto deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días en caso de ser aprobado.

fuente:diariochaco