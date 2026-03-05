Buscan declarar a la docente Gloria Cisneros como «Mujer Destacada del 2026» en Chaco

La Cámara de Diputados del Chaco analiza un proyecto de resolución para reconocer como «Mujer Destacada del año 2026» a la docente Gloria Argentina Cisneros, una educadora rural de la localidad de Taco Pozo que fue seleccionada entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, considerado el premio más importante del mundo para docentes.

La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Atlanto Honcheruk, presidente del Interbloque Frente Chaqueño, quien además propone declarar de interés legislativo y provincial la distinción internacional obtenida por la docente chaqueña.

Cisneros se desempeña en la Escuela de Educación Primaria N.º 793 «Don Carlos Arnaldo Jaime» de Taco Pozo, una institución rural ubicada en una zona del impenetrable chaqueño. La docente fue elegida entre más de 5.000 nominaciones provenientes de 139 países para integrar el grupo de finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize, iniciativa impulsada por la Fundación Varkey en colaboración con la UNESCO y que otorga un premio de un millón de dólares.

Con 39 años, Cisneros se convirtió en un ejemplo de compromiso con la educación rural. Desde hace nueve años recorre más de dos horas en moto por caminos de tierra para llegar a la escuela donde trabaja. Durante la semana vive en el establecimiento, donde cumple múltiples roles: es directora, docente, administradora, cuidadora y referente comunitaria.

En un contexto marcado por la falta de servicios básicos, agua potable y atención médica cercana, la educadora impulsó numerosas iniciativas para mejorar las condiciones educativas. Entre ellas, incorporó tecnología, paneles solares y conectividad, además de aplicar metodologías innovadoras como aprendizaje basado en la investigación, uso de herramientas de inteligencia artificial, proyectos creativos y producción de libros escritos por los propios alumnos.

Entre los proyectos que desarrolló también se destacan el «zoológico de aula», el «libro viajero» y la iniciativa «La biblioteca en mi casa», mediante la cual impulsó la construcción de pequeñas bibliotecas en los hogares de sus estudiantes junto a sus familias, permitiendo que los niños de zonas rurales tengan acceso a la lectura.

La escuela donde trabaja Cisneros cuenta con 15 estudiantes de primero a séptimo grado, pero pese a las dificultades del contexto mantiene niveles de aprendizaje sostenidos y participación en ferias de ciencias, con egresados que continúan estudios superiores.

Además de su tarea educativa, la docente recorrió parajes rurales para escolarizar a todos los niños de la zona, gestionó becas para sus alumnos y consiguió donaciones de agua potable y recursos educativos mediante acuerdos con organizaciones y donantes.

En 2025 ya había sido reconocida en la provincia como Mujer Destacada del Chaco, en el marco del rol de la escuela como espacio de contención emocional para niños y familias de zonas rurales.