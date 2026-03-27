Buscan a una mujer de 62 años desaparecida en Puerto Tirol

Desde la fuerza solicitaron a la población que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato a la unidad policial más cercana.

La Policía del Chaco activó un operativo de búsqueda y solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Norma Beatriz Caballero, una mujer de 62 años que fue vista por última vez el pasado 26 de marzo en la zona de la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 22,56, en jurisdicción de Puerto Tirol.

Según la denuncia radicada en la comisaría local, la mujer mide aproximadamente 1,52 metros, es de contextura delgada, tez morena, cabello lacio castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una camisa blanca con lunares azules, jean rosado y ojotas en tonos rosado y lila.

Desde la fuerza solicitaron a la población que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato a la unidad policial más cercana.

También se puede contactar a la Comisaría de Puerto Tirol (3624-492007) o al servicio de emergencias 911.