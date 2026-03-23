Buscan a una joven desaparecida en Colonia Unidas: la vieron por última vez hace tres días

Ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, las autoridades solicitan comunicarse con la Comisaría de Colonia Unidas o bien dirigirse a la dependencia policial más cercana.

La Policía del Chaco solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de María de los Ángeles Romero, una joven de 22 años que fue vista por última vez el pasado 20 de marzo en la localidad de Colonia Unidas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría local, desde donde se activó el protocolo de búsqueda. Según la información brindada, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura física robusta, tez blanca, cabello rubio claro y ojos verdes claros.

Al momento de su desaparición, vestía una remera de mangas cortas color lila, calza corta tipo floreada y ojotas rojas.

Ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, las autoridades solicitan comunicarse con la Comisaría de Colonia Unidas o bien dirigirse a la dependencia policial más cercana. También se encuentra disponible la línea de emergencias 911.

La Policía reiteró el pedido de colaboración a la comunidad para aportar datos que permitan localizar a la joven.