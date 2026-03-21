Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Sáenz Peña

La denuncia fue radicada en la División Violencia Familiar y de Género, desde donde solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita localizar a la menor.

La Policía del Chaco activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Carla Ayelén Barrios, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el pasado 20 de marzo en el barrio Antonio Zafra, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La denuncia fue radicada en la División Violencia Familiar y de Género, desde donde solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita localizar a la menor.

Según informaron fuentes policiales, Carla mide aproximadamente 1,60 metros de altura, es de contextura robusta, tez morocha, tiene cabello negro ondulado y ojos marrones.

Hasta el momento no se tienen datos certeros sobre su paradero, por lo que se intensificaron las tareas de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

Desde la fuerza solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se acerquen a la comisaría más cercana o se comuniquen con la División Violencia Familiar y de Género o al servicio de emergencias 911.